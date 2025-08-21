İşitme engelli çift, ürettikleri ürünleri yazdıkları kağıtlarla turistlere satıyor

‘İNEĞİ SAĞIYORUZ, KAYNATIYORUZ VE SATIYORUZ’

Osman Ertaş ise “Ot biçip ineklere getiriyorum. Eskiden inşaat işiyle uğraşıyordum. Paraları hanım biliyor, ben çok bilmem. 2 torunum 1 oğlum var. İlk hanımım ameliyat olduktan sonra öldü. Gezdim ve baktım ondan sonra Aniş’le evlendim. Eşim mantıyı iyi sıkar, ekmeği iyi pişirir. İneği sağıyoruz, sütünü kaynatıyoruz ve satıyoruz. Dizlerim ağrıyor. Krem çalıp, hap içiyorum” dedi.