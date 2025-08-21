İşitme engelli çift, ürettikleri ürünleri yazdıkları kağıtlarla turistlere satıyor
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan işitme engelli ve konuşamayan Aniş (64) ile Osman Ertaş (70) çifti, kendi ürettikleri peynir, yaprak gibi ürünleri, fiyatlarını yazdıkları kağıtları bölgeye gelen turistlere gösterip satışını yapıyor. Aniş Ertaş, “Geçerken beni görüyorlar. Ben de onlara kağıt gösteriyorum, satıyorum” dedi.
Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi’nde yaşayan Aniş ve Osman Ertaş çifti, 30 yıl önce evlendi. İkisi de işitme engelli ve konuşamayan çift, hayvancılıkla uğraşmaya başladı.