İşitme engelli Nihal 8 aydır kayıp: Arandığı bölgede kemik parçaları bulundu

Torununun öldüğünü öğrenip, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan anneanne Akgül Yılmaz, "Devamlı bu yoldan geçtik. Senin burada olduğunu bilmiyorduk Nihal'im. Bir kış geçti üzerinden Nihal'im. Hiç görmedim burada seni. Biz sana kıyamadık, sana nasıl kıydılar kuzum? Elleri kırılsın. Sensiz dayanamıyorum Nihal'im. Benim kınalı kuzum. Bir çocuk yüzünden kendini öldürdün kuzum. En azından bir mezarın oldu kızım." diyerek ağıtlar yaktı.