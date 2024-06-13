İşitme engelli Nihal 8 aydır kayıp: Arandığı bölgede kemik parçaları bulundu
Antalya'da 8 aydır kayıp olan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle Batman'da tutuklu bulunan birlikte yaşadığı Mehmet Basık'ın yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları otopsiye gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu.