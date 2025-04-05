İşitme engelli Rıfat Can başarısıyla ilham oluyor

"ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK BAŞARILI"

Seramik sanat eğitmeni Sema Sakarakkız ise "Rıfat Can, 13 yıldır burada ve seramik atölyesinde çalışıyor. Azimli, çalışkan çok iyi bir usta. Seramik sürecinin neredeyse hepsine hakim. Burada tasarım, kalıp, fırınlama gibi işler yapıyor. Onun dışında çok iyi bir sporcu, birçok branşta iyi işler yapıyor. Sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücüyle hareket edip, öğrencilerin birçok noktasına dokunuyoruz. Rıfat Can da bu anlamda çok güçlü ve başarılı bir öğrenci. Onu çok takdir ediyorum" diye konuştu.





