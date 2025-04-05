İşitme engelli Rıfat Can başarısıyla ilham oluyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğuştan işitme engelli Rıfat Can Şişman (27), spor ve sanatla engelleri aştı. Birçok spor dalı ile ilgilenip, seramik sanatında usta olan Şişman, "En büyük hayallerimden biri sergi açmak. İnsanlar spor ve sanatla ilgilenmeli" dedi.
Adana'da dünyaya gelen doğuştan işitme engelli Rıfat Can Şişman, 4 yaşında ailesi ile Muğla Bodrum'a yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren konuşma zorluğu da çeken Şişman, karate, yüzme, basketbol ve masa tenisi gibi birçok spor dalıyla ilgilenirken, 2018 yılında karatede Türkiye şampiyonu oldu.