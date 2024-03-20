İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları
İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? İskenderun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay İskenderun Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay İskenderun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay İskenderun yerel seçim sonuçları..
İSKENDERUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay İskenderun Belediyesini 57.551 alınan oy ve %40.37 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Fatih Tosyalı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %40.37
- CHP %36.65
- DP %21.37
- BBP %0.72
- Saadet Partisi %0.54
- Vatan Partis i%0.15
- Diğer %0.20