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İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları

İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? İskenderun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay İskenderun Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay İskenderun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay İskenderun yerel seçim sonuçları..

İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları - 1

İSKENDERUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay İskenderun Belediyesini 57.551 alınan oy ve %40.37 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Fatih Tosyalı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %40.37
  • CHP %36.65
  • DP %21.37
  • BBP %0.72
  • Saadet Partisi %0.54
  • Vatan Partis i%0.15
  • Diğer %0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları - 2

İSKENDERUN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İskenderun Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı Kimdir?

İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih TOSYALI 1966 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini İskenderun’da tamamladı. 1986 yılında askerlik görevini Isparta Eğridir’de komando olarak yaptı.
Askerlik görevini yaptıktan sonra, çocukluğunda iş hayatına adım attığı babası merhum Hacı Şerif Tosyalı’nın İskenderun’da ki 9 metrekarelik soba üretimi yapan mütevazı dükkanında çalışmaya devam etti.

Çelik sektöründe bölgesel bir güç olma hedefiyle, 1988 yılında abileriyle kurdukları Tosyalı Holding’e bağlı tüm şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2007 yılında seçildiği MÜSİAD Hatay Şube Başkanı olarak 12 yıl boyunca, dayanışmayı geliştirmek, birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulundu.
2012 yılında Slovenya Fahri Konsolosu seçildi.

2013 yılında ise İskenderun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetim kurulu başkanlığına seçilerek, iki dönemdir görevi başarıyla sürdürüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle eğitime, kültüre ve spora yaptığı devasa yatırımlarla gönüllere dokundu.
Ticari yaşamı boyunca dürüstlüğü ve şeffaflığı şiar edindi.
Bugün ise çok sevdiği, uğuruna yıllarını verdiği, aşkla bağlı olduğu memleketine hizmet etmek için İskenderun Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları - 3

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET DÖNMEZ
  • MEHMET DUDUOĞLU
  • LİVAİ KAYA
  • YUSUF KABA
  • MEHMET BULAR
  • NAZMİ CEYLAN
  • MUZAFFER SEZGİN
  • NUREDDİN FİDAN
  • AYDIN KAYA
  • MAHMUT AYDINCI
  • VASİL KOÇKAZI
  • CENGİZ KIRGIN
  • MEHMET EYNALLI
  • YUSUF DOĞAN
  • ZAFER DOĞANTAN
  • ÖMER CENGİZ ÖZKAN
  • HASAN ADİGÜZEL
  • ALİ İÇİN
  • AHMET URHAN
  • ALİ AVCI
  • HATİCE ESRA DOĞAN
  • SABAHADDİN ÇINAR
  • MUSTAFA BEBEK
İskenderun Belediyesi hangi partide? İskenderun Belediye başkanı kimdir? İskenderun Belediye başkan adayları - 4

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