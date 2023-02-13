İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu

Hatay'da seferlerin devam ettiği İskenderun Garı'nda 16 vagondan oluşan 1100 kişi kapasiteli iki tren, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için depremzedelere açıldı.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da afetzedelerin yaraları sarılıyor.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 2

İskenderun Garı'nda konuşlandırılan ve 16 vagondan oluşan 1100 kişi kapasiteli iki trende vatandaşların barınmasına imkan sağlanıyor.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 3

Trenlerde kalan depremzedelere 3 öğün de yemek veriliyor.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 4

Trende 5 kişilik ailesiyle kalan 50 yaşındaki Nida Karahan, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 5

''HAYAL BİLE EDEMEDİĞİM ŞEYLER YAŞADIM''

Büyük sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Karahan, "Depremi çok kötü hissettik. Hayal bile edemediğim şeyler yaşadım. Evimiz kullanılamaz hale geldi. İçine giremiyoruz." dedi.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 6

Ailesinden 8 kişiyle trende kalan 42 yaşındaki Mahmut Harun Alkan da hayatları boyunca unutamayacakları bir deprem yaşadıklarını söyledi.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 7

''AİLE GİBİ OLDUK''

Üniversitede çalıştığını, işine gardan gidip geldiğini anlatan Alkan, "Burada aile gibi olduk. Askerimiz bize 7/24 yemek ve kıyafet getiriyor. Allah bundan aşağı düşürmesin bizi." ifadelerini kullandı.

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 8
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 9
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 10
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 11
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 12
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 13
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 14
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 15
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 16
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 17
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 18
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 19
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 20
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 21
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 22
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 23
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 24
İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu - 25

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