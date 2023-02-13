İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere ev oldu

''AİLE GİBİ OLDUK''

Üniversitede çalıştığını, işine gardan gidip geldiğini anlatan Alkan, "Burada aile gibi olduk. Askerimiz bize 7/24 yemek ve kıyafet getiriyor. Allah bundan aşağı düşürmesin bizi." ifadelerini kullandı.