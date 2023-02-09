İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor.

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 1

İskenderun Limanı sahasında, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında konteynerlerde çıkan yangın karadan, havadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 2

Orman Genel Müdürlüğünden ve Rusya'dan sevk edilen 2 yangın söndürme uçağı havadan, itfaiye ve arazözler de karadan çalışma yürüttü.

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 3

Gemilerin denizden destek verdiği müdahaleyle alevler büyük ölçüde söndürüldü.

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 4

Liman ekipleri, hasar gören çok sayıda konteyneri iş makineleriyle yangın sahasından çıkardı.

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 5


Sahadaki soğutma çalışmaları sürüyor

İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 6
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 7
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 8
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 9
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 10
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 11
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 12
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 13
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 14
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 15
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 16
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 17

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