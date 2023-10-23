İskenderun sahilinde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İskenderun sahilinde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 1

İskenderun sahilinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İskenderun sahilinde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 2

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

İskenderun sahilinde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 3

Ekipler, balıklardan ve sudan numune aldı.

İskenderun sahilinde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 4

Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ağlara takılan balıkların sudan çekilmeyen ağlar nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER