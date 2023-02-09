İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 1

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolundaki su çekildi.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 2

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 3

Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı. Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar yükseldi.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 4

Sahil bandındaki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 5

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 6

Depremin 4’üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldı.

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi - 7

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