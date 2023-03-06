İskenderun'da deniz yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.
Gece geç saatlerde fırtınanın etkili olmaya başladığı İskenderun'da denizde yükselme meydana geldi.
Denizin yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde su baskınları oluştu.
Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.
Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, su yükselmesinin İskenderun Körfezi'ndeki 4,5'lik depremden kaynaklanmadığını belirtti.
Demiryürek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz" dedi.