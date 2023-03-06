İskenderun'da deniz yükseldi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. Su yükselmesinin İskenderun merkezli 4,5'lik depremden değil, lodostan kaynaklandığı açıklandı.

İskenderun'da deniz yükseldi - 1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

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Gece geç saatlerde fırtınanın etkili olmaya başladığı İskenderun'da denizde yükselme meydana geldi.

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Denizin yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde su baskınları oluştu.

Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

İskenderun'da deniz yükseldi - 4

Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

İskenderun'da deniz yükseldi - 5

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, su yükselmesinin İskenderun Körfezi'ndeki 4,5'lik depremden kaynaklanmadığını belirtti.

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Demiryürek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz" dedi.

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