İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı çamurlanırken, depremzedeler kendilerini ve eşyalarını korumaya çalıştı.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından sağanak etkisini gösterdi.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 2

Dün akşam başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, kaldıkları alanlara sığındı.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 3

Yoğun yağışla birlikte İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı da çamur oldu.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 4

Çadır kenarlarından dolan su ile bazı kişilerin eşyaları zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 5

Yağış bölgede zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 6
İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 7
İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 8
İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 9
İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 10
İskenderun'da depremzedelerin sağanak çilesi - 11

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