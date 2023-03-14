İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadırda yaşayan vatandaşlar şiddetli yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı.

İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 1

İskenderun'da dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 2

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen ve evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu.

İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 3

Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü.

İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 4

Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 5
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 6
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 7
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 8
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 9
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 10
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 11
İskenderun'da şiddetli yağış: Çadır kentte zorlu mücadele - 12

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