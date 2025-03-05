İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.
İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.
Devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi.
Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.