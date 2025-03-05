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İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi - 1

İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi - 2

Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu.

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi - 3

Devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi.

İskenderun'u fırtına vurdu: Deniz çekildi - 4

Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.

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