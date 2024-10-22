İSKİ 10 Ekim su kesintisi programı: Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaştı. Kesinti programıyla su kesintisi yaşanacak il ve ilçeler duyuruldu. Avcılar ve Esenyurt'taki kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programı inceliyor. Peki, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

10 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI