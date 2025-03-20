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İSKİ baraj doluluk oranı 20 Mart: Barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları kış mevsiminin sonuna gelindiği şu günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ, İstanbul'daki barajların su durumunu günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. Peki, 20 Mart barajlarda son durum nedir?

İSKİ baraj doluluk oranı 20 Mart: Barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranları - 1

Baraj doluluk oranları her geçen gün takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki 10 barajın ortalama doluluk oranını yüzde 79.46 olarak duyurdu. İşte, baraj doluluk oranları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İSKİ baraj doluluk oranı 20 Mart: Barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranları - 2

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Mart Perşembe günü İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı İSKİ tarafından yüzde 79.46 olarak açıklandı.

Son yıllarda kurak kışların yaşanmasıyla barajlardaki mevcut su oranları da beklenen seviyeden düşük oluyor.

İSKİ baraj doluluk oranı 20 Mart: Barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranları - 3

BARAJLARDA SON DURUM

Ömerli barajı doluluk oranı % 91,
Terkos barajı doluluk oranı % 81,
Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,
Darlık barajı doluluk oranı % 77,
Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,
Pabuçdere barajı doluluk oranı % 85,
Alibey barajı doluluk oranı % 66,
Kazandere barajı doluluk oranı % 86,
Elmalı barajı doluluk oranı % 94,
Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 56 olarak paylaşıldı.

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