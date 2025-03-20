İSKİ baraj doluluk oranı 20 Mart: Barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranları
İstanbul baraj doluluk oranları kış mevsiminin sonuna gelindiği şu günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ, İstanbul'daki barajların su durumunu günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. Peki, 20 Mart barajlarda son durum nedir?
Baraj doluluk oranları her geçen gün takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki 10 barajın ortalama doluluk oranını yüzde 79.46 olarak duyurdu. İşte, baraj doluluk oranları...