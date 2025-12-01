İSKİ baraj doluluk oranları 2025: İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? 1 Aralık baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanan verilerle belli oldu. İstanbul’da bu yıl yağışların seyrek olması ve azalması nedeniyle, barajlardaki su seviyesi oldukça düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 1 Aralık 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı açıklandı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? İşte 1 Aralık tarihli baraj doluluk oranları.