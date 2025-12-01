İSKİ baraj doluluk oranları 2025: İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? 1 Aralık baraj doluluk oranları
01.12.2025 10:02
Tuğba Öztürk
İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanan verilerle belli oldu. İstanbul’da bu yıl yağışların seyrek olması ve azalması nedeniyle, barajlardaki su seviyesi oldukça düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 1 Aralık 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı açıklandı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? İşte 1 Aralık tarihli baraj doluluk oranları.
İstanbul'da yaşayan ve barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar, 1 Aralık tarihli İSKİ baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu?
1 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene aralık ayında yüzde 28,24 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşünü sürdürüyor.
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 23,19
Darlık barajı 17,98
Elmalı barajı 2,97
Terkos barajı 25,29
Alibey barajı 2,36
Büyükçekmece barajı 16,19
Sazlıdere barajı 10,00
Istrancalar 1,22
Kazandere 0,37
Pabuçdere ise 0,64 seviyelerinde bulunuyor.