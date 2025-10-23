İSKİ baraj doluluk oranları 2025: İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? 23 Ekim tarihli baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul’da son haftalarda azalan yağışlar nedeniyle, barajlardaki su seviyesini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 23 Ekim 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı %23 civarında seyrediyor. Kente su sağlayan 10 ana barajdan bazıları kritik seviyelere yaklaşırken, birkaç barajda ise kısmi artış dikkat çekiyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç dolu? İşte 23 Ekim tarihli baraj doluluk oranları.

23 Ekim 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları

23 Ekim 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul barajlarında son durum

23 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene ekim ayında yüzde 33,38 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 23,34 seviyesine geriledi.

Baraj doluluk oranları

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 18,06

Darlık barajı 18,54

Elmalı barajı 2,29

Terkos barajı 27,1

Alibey barajı 2,03

Büyükçekmece barajı 17,9

Sazlıdere barajı 11,23

Istrancalar 0,86

Kazandere 0,2

Pabuçdere ise 1,25 seviyelerinde bulunuyor.

