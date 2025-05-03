Barajlarda son durum 3 Mayıs: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul barajlarında son durum, şehir sakinleri tarafından merakla takip ediliyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Pabuçdere, Alibey, Kazandere, Elmalı ve Istrancalar olmak üzere 10 barajın mevcut su seviyeleri mevsime, yağış oranına ve çevresel etkilere göre değişiyor. Peki, 3 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar?

Barajlarda son durum 3 Mayıs: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? - 1

İSKİ İstanbul barajlarındaki su oranları geride bıraktığımız kış mevsimi ardından günbegün srgulanıyor. İSKİ barajlardaki son durumu günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak, ayrıca karşılaştırmalı şekilde İstanbullulara açıyor. İşte, barajlardaki son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Barajlarda son durum 3 Mayıs: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? - 2

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarında 3 Mayıs Cumartesi günü ortalama doluluk oranı yüzde 81,07 şeklinde oldu.

Barajlarda son durum 3 Mayıs: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? - 3

3 Mayıs barajlarda son durum:

Ömerli yüzde 93
Terkos yüzde 81
Büyükçekmece yüzde 72
Darlık yüzde 82
Sazlıdere yüzde 58
Pabuçdere yüzde 95
Alibey yüzde 62
Kazandere yüzde 95
Elmalı yüzde 94
Istrancalar yüze 68

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM

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