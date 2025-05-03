Barajlarda son durum 3 Mayıs: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul barajlarındaki su oranları geride bıraktığımız kış mevsimi ardından günbegün srgulanıyor. İSKİ barajlardaki son durumu günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak, ayrıca karşılaştırmalı şekilde İstanbullulara açıyor. İşte, barajlardaki son durum...