İSKİ barajlarda son durumu paylaştı! 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul barajlarındaki su oranlarını, geçen yıllara ve günlere göre karşılaştırmalarını vermeye devam ediyor. Son yılların en zor dönemini yaşayan barajların 5'inde su varlığı yok olmak üzere. Istrancalar barajında su oranı yüzde 0,43 olarak ölçüldü. İşte, İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri...