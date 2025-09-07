İSKİ barajlarda son durumu paylaştı! 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'u besleyen 10 barajda son durum, şehir sakinlerinin gündeminde bulunuyor. Yaz mevsimi, son derece sıcak ve yağmursuz geçmişti. Kurak geçen zamanın ardından hafta sonu yağmurla buluşan İstanbul'da baraj doluluk oranları öne çıktı. Hala 5 barajda su seviyesi yüzde 5 altında devam ediyor. Sıcaklıklar etkisini yitirirken İstanbul barajlarında son durum İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki su oranlarını, geçen yıllara ve günlere göre karşılaştırmalarını vermeye devam ediyor. Son yılların en zor dönemini yaşayan barajların 5'inde su varlığı yok olmak üzere. Istrancalar barajında su oranı yüzde 0,43 olarak ölçüldü. İşte, İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri...