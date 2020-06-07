İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

İşyerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15-20 dakikada bu hale geldi" diye konuştu.