Sultanbeyli ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programını paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Çalışmalardan dolayı Sultangazi, Sultanbeyli ve Kadıköy'ün bazı bölgelerine su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ programını inceliyor. Peki, Sultangazi, Sultanbeyli ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

24 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI