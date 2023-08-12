İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü)
Türkiye kurak bir dönemden geçiyor. İstanbul’da şehre içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına geriledi. Bazı barajlar ise kurumak üzere. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, afet boyutunda bir kuraklık yaşandığını vurgulayarak su tasarrufu çağrısında bulundu.
Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcak havayla birlikte, buharlaşma ve su tüketimi arttı.
İstanbulluların içme suyu ihtiyacını karşılayan bazı barajlar kuruma noktasına geldi. Bazılarındaki su miktarı ise düşündürücü seviyeye kadar düştü.