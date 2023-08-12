İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü)

“Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı.” diyen Başa, şöyle devam etti:

“Anadolu yakasında çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizin, İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmasını bekliyorum.”