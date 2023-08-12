İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü)

Türkiye kurak bir dönemden geçiyor. İstanbul’da şehre içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına geriledi. Bazı barajlar ise kurumak üzere. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, afet boyutunda bir kuraklık yaşandığını vurgulayarak su tasarrufu çağrısında bulundu.

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 1

Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcak havayla birlikte, buharlaşma ve su tüketimi arttı.

İstanbulluların içme suyu ihtiyacını karşılayan bazı barajlar kuruma noktasına geldi. Bazılarındaki su miktarı ise düşündürücü seviyeye kadar düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 2

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kuraklığın afet boyutunda olduğuna dikkat çekti.

Başa, su tasarrufu çağrısı yaptı.

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 3

“Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı.” diyen Başa, şöyle devam etti:

“Anadolu yakasında çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizin, İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmasını bekliyorum.”

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 4

DOLULUK ORANI YÜZDE 35’İN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 35'in de altına düştü. Pabuçdere ve Kazandere barajları ise kuruma tehlikesiyle karşı karşıya…

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 5

Birçok barajda ise kuraklık nedeniyle su çekilince adacıklar oluştu.

İSKİ Genel Müdürü: Kuraklık afet boyutunda (Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’in altına düştü) - 6
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