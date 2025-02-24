İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 2025: 24 Şubat İstanbul’daki barajların doluluk oranları bugün yüzde kaç?

Yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları, megakent İstanbul’da barajları doldurdu. Kar yağışısı sonrasında İSKİ baraj doluluk oranı son on günde yüzde 11,97 arttı. İstanbul’da bulunan 10 barajın güncel doluluk oranları belli oldu. İstanbul’da doluluk seviyesi en yüksek baraj Ömerli olurken Terkos ve Büyükçekmece barajları takip etti. 25 Şubat itibariyle Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri açıklandı.Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, barajlara göre doluluk seviyeleri..