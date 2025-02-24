İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 2025: 24 Şubat İstanbul’daki barajların doluluk oranları bugün yüzde kaç?
İstanbul’da geçtiğimiz 5 günde etkili olan kar yağışı barajların doluluk oranlarına önemli katkı yaptı. Geçtiğimiz yıl yağışsız geçen günlerin ardından özellikle yaz aylarında baraj doluluk seviyesi %27 seviyesine kadar gerilerken 2025 yılının Şubat ayında, doluluk oranları en yüksek seviyelerine ulaştı. İSKİ tarafından günlük olarak İstanbul barajlarının doluluk seviyesi güncelleniyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İSKİ İstanbul baraj doluluk seviyeleri
Yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları, megakent İstanbul’da barajları doldurdu. Kar yağışısı sonrasında İSKİ baraj doluluk oranı son on günde yüzde 11,97 arttı. İstanbul’da bulunan 10 barajın güncel doluluk oranları belli oldu. İstanbul’da doluluk seviyesi en yüksek baraj Ömerli olurken Terkos ve Büyükçekmece barajları takip etti. 25 Şubat itibariyle Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri açıklandı.Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, barajlara göre doluluk seviyeleri..