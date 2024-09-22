İSKİ İstanbul su kesintisi programı: İstanbul ilçelerinde (Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir...) sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Eylül tarihli su kesintisi programının ayrıntıları haberimizde...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir'deki kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ programını inceliyor.
22 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI