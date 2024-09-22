İSKİ İstanbul su kesintisi programı: İstanbul ilçelerinde (Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir...) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir'deki kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ programını inceliyor.

22 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI