İSKİ: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz

"SUYUN İÇİNDE MİLYARDA BİR MERTEBEDE KİRLETİCİ OLUP OLMADIĞINA BAKIYORUZ"

İSKİ'nin laboratuvar ünitesinde şehre verilen içme suyunun her gün farklı noktadan numuneler alınarak analiz edildiğini belirten Mermutlu, "Suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizini yapıyoruz. Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığına bakıyoruz. Tespitleri yapılıyor ve kamera altından inceliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz" dedi.