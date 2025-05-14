İSKİ su kesintisi 14 Mayıs kesinti programı: Üsküdar ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi programı ile 14 Mayıs'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.



14 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI