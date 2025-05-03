İSKİ su kesintisi programı 3 Mayıs: İstanbul'da (Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer) sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri paylaştı. Yayımlanan programa göre, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, istanbul'un bazı bölgelerine su verilemeyecek. Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer'de meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin 3 Mayıs tarihli programını inceliyor.