İSKİ su kesintisi programı 3 Mayıs: İstanbul'da (Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, istanbul'un bazı bölgelerine su verilemeyecek. Maltepe, Gaziosmanpaşa, Sarıyer'de meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin 3 Mayıs tarihli programını inceliyor.

3 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN