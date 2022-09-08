İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler her gün açıklanıyor. Bugün yaşadıkları semtlerde su kesintisi yaşayan birçok kişi ise, su kesintisinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?