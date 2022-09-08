İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 13:00
Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyükçekmece
Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler
Kocasinan Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan
Yeşilpınar Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İslambey Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Küçükçekmece
Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy
Osmanağa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fikirtepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Rumelihisarı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli
Necip Fazıl Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi
75Yıl Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla
Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.