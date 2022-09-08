İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi)

Sular ne zaman gelecek? sorusu, oturdukları semtlerde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan arıza-kesinti duyurularıyla birlikte, su kesintisi yaşanan ilçelerde, suların ne zaman geleceği açıklanıyor. İşte 8 Eylül İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 13:00

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 1

Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler her gün açıklanıyor. Bugün yaşadıkları semtlerde su kesintisi yaşayan birçok kişi ise, su kesintisinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 2

8 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 3

Büyükçekmece

Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 4

Bahçelievler

Kocasinan Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Eyüpsultan

Yeşilpınar Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İslambey Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Küçükçekmece

Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 7

Kadıköy

Osmanağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fikirtepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 8

Sarıyer

Rumelihisarı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 9

Sultanbeyli

Necip Fazıl Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 10

Sultangazi

75Yıl Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi yaşanacak yerler: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi listesi) - 11

Tuzla

Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER