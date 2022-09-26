İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

Arnavutköy
İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyükçekmece
Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy
Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Ziya Gökalp Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şahintepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
Rüzgarlıbahçe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler
Fatih Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Topkapı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Balat Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri
Kavaklı İstiklal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla
Aydınlı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca
Akalan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
İcadiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.