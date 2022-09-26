İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 12 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yaşadıkları ilçelerde su kesintisi problemi yaşayan birçok kişi ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ tarafından paylaşılan 26 Eylül tarihli su kesintisi programı.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 2

Büyükçekmece

Güzelce Mah,Bahçelievler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 3

Bakırköy

Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 4

Başakşehir

Ziya Gökalp Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şahintepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Beykoz

Rüzgarlıbahçe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Beyoğlu

Örnektepe Mah,Sütlüce Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 7

Esenler

Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 8

Esenyurt

İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 9

Fatih

Topkapı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Balat Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 10

Silivri

Kavaklı İstiklal Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 11

Tuzla

Aydınlı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 12

Çatalca

Akalan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'den 13 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi) - 13

Üsküdar

İcadiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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