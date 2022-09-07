İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı

Haberler - DHA 07.09.2022 - 16:28 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:31
İstanbul Sultangazi'de 'mavi su'ya ponza taşının neden olduğu ortaya çıktı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.
İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.
Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı.
Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.
İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı.
Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.
Çalışmaların ardından açıklama yapan İSKİ, tıkalı kanal içerisindeki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiğini açıkladı.
Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ''ponza taşı'' çıkarıldı.
Ayrıca İSKİ bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı da belirtti.
Kot pantolonların taşlanması amacıyla da kullanılan ponza taşı, genellikle inşaat sektöründe, kırtasiye malzemelerinde ve tekstil alanında yaygın olarak kullanılıyor.