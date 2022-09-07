İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı

Sultangazi'de iki gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 16:28 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:31

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 1

Sultangazi'de 'mavi su'ya ponza taşının neden olduğu ortaya çıktı.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 2

Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 3

İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 4

SOKAKLAR MAVİYE BOYANDI

Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı.

Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 5

İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 6

Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 7

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 8

'SORUN GİDERİLDİ'

Çalışmaların ardından açıklama yapan İSKİ, tıkalı kanal içerisindeki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiğini açıkladı.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 9

Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ''ponza taşı''  çıkarıldı.

Ayrıca İSKİ bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı da belirtti. 

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 10

PONZA TAŞI NEDİR?

Kot pantolonların taşlanması amacıyla da kullanılan ponza taşı,  genellikle inşaat sektöründe, kırtasiye malzemelerinde ve tekstil alanında yaygın olarak kullanılıyor.

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı - 11

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