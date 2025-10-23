İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 2 bin 764 sürekli işçi alımı için süreci başlattı. Başvuruların 8-13 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınmasının ardından gözler şimdi kura çekimi tarihine çevrildi. Binlerce aday, kura çekiminin ne zaman yapılacağını, sonuçların nasıl öğrenileceğini ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi ile ilgili tüm ayrıntılar.
2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesine klinik destek elemanı (hastane), güvenlik görevlisi (silahsız) ve temizlik görevlisi kadrolarından 2 bin 764 işçi alımı yapılacak. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle işçi alımı sonuçları belli olacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?