İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR'a çevrilmişti. Beklenen ilanlar bu sabah (8 Ekim) itibarıyla yayımlandı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yede aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası yöntemiyle belirlenecek. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden bölümden mezun olmak aday lehine kura da bir öncelik teşkil etmeyecek. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı süreci tamamlandıktan sonra adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar...