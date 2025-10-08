İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı ve başvurular başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birisine başvuru yapabilecek. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımlarında il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda adrese dayalı nüfus kayıt sistemine kayıtlı adresleri dikkate alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR'a çevrilmişti. Beklenen ilanlar bu sabah (8 Ekim) itibarıyla yayımlandı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yede aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası yöntemiyle belirlenecek. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden bölümden mezun olmak aday lehine kura da bir öncelik teşkil etmeyecek. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı süreci tamamlandıktan sonra adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar...