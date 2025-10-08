İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı ve başvurular başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birisine başvuru yapabilecek. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımlarında il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda adrese dayalı nüfus kayıt sistemine kayıtlı adresleri dikkate alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı...

İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR'a çevrilmişti. Beklenen ilanlar bu sabah (8 Ekim) itibarıyla yayımlandı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yede aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası yöntemiyle belirlenecek. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden bölümden mezun olmak aday lehine kura da bir öncelik teşkil etmeyecek. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı süreci tamamlandıktan sonra adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. 

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI 

Temizlik görevlisi 1.948

Güvenlik görevlisi (silahsız) 572

Klinik destek elemanı 244

İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları başladı: Hangi il ve mesleklere alım yapılacak? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER