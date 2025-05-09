İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar
Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları başladı. İşçi alımı çay eksperi, beden işçisi,teknik kariyerli lise mezunu işçi,engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi kadrolarına gerçekleştirilecek. Çay İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun gibi illerde yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki Çaykur 1.500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2025 Çaykur işçi alımı ilanı detayları…
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 1.500 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illeri için yapılacak alımların 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak şartlarda yapılan düzenlemeler sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Yeni 1.500 mevsimlik işçi alımı başvuru tarihleri, şartları araştırılıyor. Rize ilinde 1.162 kişilik kadro ayrılırken Trabzon’da ise 224 kişi alınacak. Yapılan açıklamaya göre Artvin’de 94 ve Giresun’da 20 kişilik alım gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, 1.500 işçi alımına ilişkin detaylar…