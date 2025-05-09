İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar

Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları başladı. İşçi alımı çay eksperi, beden işçisi,teknik kariyerli lise mezunu işçi,engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi kadrolarına gerçekleştirilecek. Çay İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun gibi illerde yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki Çaykur 1.500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2025 Çaykur işçi alımı ilanı detayları…

İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar - 1

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 1.500 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illeri için yapılacak alımların 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak şartlarda yapılan düzenlemeler sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Yeni 1.500 mevsimlik işçi alımı başvuru tarihleri, şartları araştırılıyor. Rize ilinde 1.162 kişilik kadro ayrılırken Trabzon’da ise 224 kişi alınacak. Yapılan açıklamaya göre Artvin’de 94 ve Giresun’da 20 kişilik alım gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, 1.500 işçi alımına ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar - 2

ÇAYKUR 1.500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.

Başvuur işlemleri 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aşağıdaki ilan üzerinden başvuru özel ve genel şartları, alım yapılacak kadrolar ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ 

İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar - 3

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,
700 beden işçisi,
34 çay eksperi,
50 engelli mevsimlik işçi,
30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

- TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,
163 beden işçisi,
13 çay eksperi,
10 engelli işçi,
6 eski hükümlü.

İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar - 4

- ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,
56 beden işçisi,
13 çay eksperi,
6 engelli işçi,
2 eski hükümlü.

- GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,
12 beden işçisi

İŞKUR ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuru ekranı: ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? işte, başvuru tarihleri ve kontenjanlar - 5

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1.500 mevsimlik işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayımlandıktan sonra adaylar iskur.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER