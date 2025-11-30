İŞKUR DSİ personel alımı kura takvimi 2025. 1398 DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman?
30.11.2025 12:54
Tuğba Öztürk
2025 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 1398 personel alımı gerçekleştirilecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler artık kura çekimi tarihine çevrildi. DSİ tarafından doğrudan noter kurasıyla yapılacak olan alımlar için tarih belli oldu. Peki, 1398 DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman?
DSİ 1398 PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
DSİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU
DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.