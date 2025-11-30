İŞKUR DSİ personel alımı kura takvimi 2025. 1398 DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman?

DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.