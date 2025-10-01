İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuru ekranı: İŞKUR hibe desteği ne kadar, kimler faydalanabilir?

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı sunuyor. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetkinliklerini kaybeden ve bu nedenle de iş gücü kaybı yüzde 40 olan bireyler hibe desteğinden faydalanabiliyor. E-devlet üzerinden kabul edilen başvurular neticesinde destek ödemesi yapılıyor. Engelli bireylere hibe yardımında toplam 580 bin TL ödeniyor. Eski hükümlüler için bu tutar değişiyor. İşte, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuru tarihleri...

Yeni iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı. Destek ödemeleri tarım ve hayvancılık alanı ve diğer alanlar için geçerli oluyor. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Engelli hibe yardımı; kuruluş işlemleri, işletme giderleri, demirbaş desteği adımları için ayrı hesap edilerek ödeniyor. İŞKUR hibe desteği başvurusu ne zaman bitiyor?

İŞKUR ENGELLİ/ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ

İş gücü kaybı yüzde 40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş kişiler ile bazı suçları işlememiş eski hükümlü niteliğindekiler hibe desteğinden yararlanıyor.

Hibe desteği başvuruları 26 Eylül'de başladı, 24 Ekim günü saat 23:59'da son bulacak. Başvurular e-devlet ekranından alınıyor.

HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

Engelli giriişimci adayına; kuruluş işlemleri için en fazla 30 bin TL, işletme giderleri için en fazla 115 bin TL ödenirken, hayvancılık ve tarımla alakalı olarak en fazla 60 bin TL hibe söz konusu oluyor. Tarım ve hayvacılık kuruluş desteği 350 bin TL, diğer sektörlerde en fazla 435 bin TL oluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
b) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırkından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Ayrıca proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).

ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 350.000TL, diğer sektörlerde ise 435 bin TL ödeniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olup ilgili mevzuat kapsamında eski hükümlü kabul edilen kişiler, bazı usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine “Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” kapsamında başvuruda bulunabilir.

