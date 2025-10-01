İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuru ekranı: İŞKUR hibe desteği ne kadar, kimler faydalanabilir?
İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı sunuyor. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetkinliklerini kaybeden ve bu nedenle de iş gücü kaybı yüzde 40 olan bireyler hibe desteğinden faydalanabiliyor. E-devlet üzerinden kabul edilen başvurular neticesinde destek ödemesi yapılıyor. Engelli bireylere hibe yardımında toplam 580 bin TL ödeniyor. Eski hükümlüler için bu tutar değişiyor. İşte, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuru tarihleri...
Yeni iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı. Destek ödemeleri tarım ve hayvancılık alanı ve diğer alanlar için geçerli oluyor. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Engelli hibe yardımı; kuruluş işlemleri, işletme giderleri, demirbaş desteği adımları için ayrı hesap edilerek ödeniyor. İŞKUR hibe desteği başvurusu ne zaman bitiyor?