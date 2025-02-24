İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, sorgulama yöntemi…