İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler?
İŞKUR Gençlik Programı’na 200 binin üzerinde başvuru yapılırken üniversiteler noter huzurunda yapılan kura çekimi sonuçlarını tek tek açıklamaya başladı. Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, doktora eğitimi alan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanabilirken açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, programdan faydalanamıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurularını eğitim aldıkları üniversiteler üzerinden tamamlayan öğrencileri, kura sonuçlarına odaklandı. Üniversiteler, sonuçları isim listesi şeklinde yayınlıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını 2025 hangi üniversiteler açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, sorgulama yöntemi…