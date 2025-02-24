İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler?

İŞKUR Gençlik Programı’na 200 binin üzerinde başvuru yapılırken üniversiteler noter huzurunda yapılan kura çekimi sonuçlarını tek tek açıklamaya başladı. Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, doktora eğitimi alan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanabilirken açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, programdan faydalanamıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurularını eğitim aldıkları üniversiteler üzerinden tamamlayan öğrencileri, kura sonuçlarına odaklandı. Üniversiteler, sonuçları isim listesi şeklinde yayınlıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını 2025 hangi üniversiteler açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…

İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler? - 1

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek.  Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, sorgulama yöntemi…

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler? - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025

İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Üniversiteler, şartları sağlayan adayları kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Sonuçlara ilişkin adaylara basılı veya mail yoluyla bildirim yapılmıyor. Birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden liste şeklinde yayınlamaya başladı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler? - 3

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025

İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Üniversiteler, şartları sağlayan adayları kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Sonuçlara ilişkin adaylara basılı veya mail yoluyla bildirim yapılmıyor. Birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden liste şeklinde yayınlamaya başladı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler? - 4

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAYIT BELGELERİ NELER?

İŞKUR Gençlik Programından üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve örgün eğitimde yer alan öğrencileri yararlanabilecek. Programdan yabancı öğrenciler faydalanamaz.
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler, adaylardan öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, öğrencinin aynı hanede ikamet eden kişi belgesi, hane halkının toplam gelirini gösteren belge, işsizlik ödeneği sorgulama belgesi, İBAN no’sunu içeren belge talep edebiliyor. İstenen belgeler üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler teslim etmesi gereken belgelere ve süreye üniversitelerden ulaşabilirler.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru (kura) sonuçları 2025 listesi: İŞKUR Gençlik Programı kayıt için istenen belgeler neler? - 5

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

İŞKUR Gençlik Porgramı sonuçları, üniversitelerin resmi internet sayfasından duyurulmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.



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