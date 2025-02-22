İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. Yeni hayata geçirilen uygulamaya 200 binden fazla başvuru yapılırken gözler sonuçlara çevrildi. İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları kura çekimiyle belli oluyor. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle liste şeklinde hak kazanan adaylar belirleniyor. İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanmaya başlanacak. Üniversiteler tek tek kura sonuçlarını duyurmaya başladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için gözler üniversitelere çevrildi. 2025 yılında 200 binden fazla üniversite öğrencisinin programa dahil olması bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı uygulama süresi en fazla 10 ay sürerken katılımcılar, sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilecek. Türkiye’nin birçok ilinde faaliyete geçmeye başlayan İŞKUR Gençlik Programı noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçimle belirlenecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin son gelişmeler…