İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için gözler üniversitelere çevrildi. 2025 yılında 200 binden fazla üniversite öğrencisinin programa dahil olması bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı uygulama süresi en fazla 10 ay sürerken katılımcılar, sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilecek. Türkiye’nin birçok ilinde faaliyete geçmeye başlayan İŞKUR Gençlik Programı noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçimle belirlenecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin son gelişmeler…