İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. Yeni hayata geçirilen uygulamaya 200 binden fazla başvuru yapılırken gözler sonuçlara çevrildi. İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları kura çekimiyle belli oluyor. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle liste şeklinde hak kazanan adaylar belirleniyor. İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanmaya başlanacak. Üniversiteler tek tek kura sonuçlarını duyurmaya başladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için gözler üniversitelere çevrildi. 2025 yılında 200 binden fazla üniversite öğrencisinin programa dahil olması bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı uygulama süresi en fazla 10 ay sürerken katılımcılar, sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilecek. Türkiye’nin birçok ilinde faaliyete geçmeye başlayan İŞKUR Gençlik Programı noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçimle belirlenecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversitelere göre değişiklik gösterecek. Programa başvuru yapan öğrencileri, kendi üniversitenin duyurularını https://genclik.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden takip edecek. Birçok üniversite resmi internet sayfalarından kura sonuçlarını yayınlamaya başladı.  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi resmi internet sitesinden kura sonuçlarını erişime açtı. 

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 3

SONUÇLAR AÇIKLANMAYA BAŞLANDI 

Marmara Üniversitesi, İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçlarını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada Göztepe, Maltepe, Sağlık, Mehmet Genç, Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Sultanahmet ve Kartal Yerleşkelesi’nde çalışmaya hak kazanan adayları duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada “ Üniversitemiz ile İŞKUR iş birliğinde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Üniversitemiz öğrencilerine verilen 1750 kişilik kontenjan için çekiliş işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 4

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İŞKUR İl Müdürlüğünün “İŞKUR Gençlik Programı” kapsamında başlayan öğrenci alım sonuçları kura çekimleri ile belirlendi.

3 bin 103 kişinin başvuru yaptığı İŞKUR Gençlik Programı’na üniversitenin kampüs alanı ile mevcut olduğu ilçeler nezdinde, istihdam edilecek 495 öğrencinin alımı için noter huzurunda kuralar çekildi.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 5

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DETAYLARI

Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Program süresi en fazla 10 ay olarak belirlendi. Katılımcılar programa devam ederken sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilir. Ancak katılımcıların programa devam ederken başka bir yerde sigortalı olması nedeniyle oluşabilecek sosyal güvenlik prim borcundan Kurum sorumlu tutulamaz.

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