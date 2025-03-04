İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu, 'İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında üniversitelerin kura sonuçları açıklanmaya devam ederken son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile İŞKUR kura çekimi gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarına göre DEÜ'de 1750, Ege Üniversitesi'nde 1648 öğrenci istihdam edecek. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler.
2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı, programa katılma şansını kazanıp kazanmadığını merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İŞKUR ve üniversiteler arasında imzalanan protokol doğrutusunda kura çekimi gerçekleştirilerek, öğrenciler üniversitelerde istihdam sağlamaya devam ediyor. İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı.