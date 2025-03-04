İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler

DEÜ'DE İSTİHDAM EDECEK 1750 ÖĞRENCİ BELLİ OLDU

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 1750 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) istihdam edilecek.



Gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.



DEÜ ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında programa başvuran 5 bin 709 öğrenci için Rektörlük Binasında kura çekimi yapıldı.



Kurada isimleri belirlenen 1750 öğrenci üniversitede istihdam edilecek.