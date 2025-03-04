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İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu, 'İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında üniversitelerin kura sonuçları açıklanmaya devam ederken son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile İŞKUR kura çekimi gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarına göre DEÜ'de 1750, Ege Üniversitesi'nde 1648 öğrenci istihdam edecek. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 1

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı, programa katılma şansını kazanıp kazanmadığını merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İŞKUR ve üniversiteler arasında imzalanan protokol doğrutusunda kura çekimi gerçekleştirilerek, öğrenciler üniversitelerde istihdam sağlamaya devam ediyor. İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversiteler, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını kendi resmi internet sitelerinden duyurmaya başladı. Sonuç açıklama tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterirken, programa katılmaya hak kazanan adayların, belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte ilgili kurumlara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Asil listede yer alıp süresi içinde belge teslim etmeyen adayların hakları iptal edilerek, yerlerine yedek adaylar çağrılacak. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ve talep edilen belgeler üniversitelerin resmi internet sayfalarından takip edilebilir. Başvuru belgelerini teslim eden adayların değerlendirme sonuçları da yine üniversitelerin internet sitelerinde ilan edilecek.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 3

DEÜ'DE İSTİHDAM EDECEK 1750 ÖĞRENCİ BELLİ OLDU

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 1750 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) istihdam edilecek.

Gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

DEÜ ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında programa başvuran 5 bin 709 öğrenci için Rektörlük Binasında kura çekimi yapıldı.

Kurada isimleri belirlenen 1750 öğrenci üniversitede istihdam edilecek.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 4

ÖĞRENCİLERE HER GÜN 1083 LİRA VERİLECEK

İŞKUR İl Müdürü Kadir Kabak ise öğrencilerin programa yoğun ilgisinin bulunduğunu belirtti.

Kentteki 4 bin 653 öğrencinin program kapsamında kendi üniversitelerinde farklı alanlarda çalışacağını anlatan Kabak, "Öğrenciler program kapsamında tecrübe kazanacak. İŞKUR olarak çalıştıkları her gün için öğrencilere 1083 lira cep harçlığı vereceğiz. Öğrenciler bu çalışma neticesinde geleceğe yönelik kariyer planlaması yapacak." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 5

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE İSTİHDAM EDECEK 1648 ÖĞRENCİ BELİRLENDİ

Öte yandan Ege Üniversitesinde ise İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapan 6 bin 81 öğrenciden yapılan kura sonucunda 1648 öğrenci belirlendiği belirtildi.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 6

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

Türkiye genelinde 71 üniversitede İŞKUR Gençlik Programı başvuruları alındı. Üniversitelerin büyük bir çoğunluğu resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını erişime açtı. Sonuçları açıklanan bazı üniversiteler şu şekilde;

Yıldız Teknik Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

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