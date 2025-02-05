İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağı, programa başvurmak isteyen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler? - 1

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyurunun ardından, İŞKUR Gençlik Porgramı'na başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki,İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler? - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.

Buna göre; İŞKUR Gençlik Programı başvurularının önümüzdeki 10-14 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler? - 3

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek.

Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz.

Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler? - 4

"BU YIL 200 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti.

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