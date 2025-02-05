İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?
İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağı, programa başvurmak isteyen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?
2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyurunun ardından, İŞKUR Gençlik Porgramı'na başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki,İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak?