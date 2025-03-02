imsakiye

İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler

İŞKUR Gençlik Programı açıklandıktan sonra adayların kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte üniversitelere başvuru yapması gerekiyor. Üniversitelerin öğrencilerden istedikleri belgeler değişiklik gösterirken genellikle adli sicil kaydı, öğrenci belgesi, ikamet belgesi, hane halkının gelir belgesi talep ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversiteler tarafından kura çekimi yöntemiyle belirledi. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına belirlenen günlük ücret bin 83 lira olurken öğrenciler haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün programdan yararlanabilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını hangi üniversiteler açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları…

İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 1

İŞKUR Gençlik Programı tek bir ekran üzerinden duyurulmuyor. Üniversiteler, noter aracılığıyla yapılan kura sonuçlarını isim listesi şeklinde açıklıyor. Kura çekimiyle asıl ve yedek adaylar belirleniyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve diğer birçok üniversite resmi internet sayfasından duyuru yayınladı. İşte, İŞKUR Gençlik Programı 2025 sonuç sorgulama yöntemi…

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversiteler, resmi internet sayfalarından İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını tek tek açıklıyor. Üniversitelerin sonuçları açıklama tarihleri farklılık gösterirken İşkur Gençlik Programına hak kazanan adaylar, belirlenen süre içerisinde kendilerinden istenilen belgelerle ilgili kurumlara başvuru yapacak.

Asil aday olarak seçilen ve herhangi bir işlem yapmayan, belge teslim etmeyen adayların yerine yedekler dahil edilecek. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ve istenilen belgeler üniversitelerin resmi internet sitesinden takip edilebilir. Belgelerini teslim eden öğrenciler için ise benzer şekilde değerlendirme sonuçları da üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 3

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAYIT BELGELERİ

Üniversitelere göre kayıt için talep edilen belgeler değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler, kendilerinden istenen belgelere öğrenci işleri üzerinden ulaşabiirler. Genel olarak istenen belgeler ise şu şekilde;

Kimlik kartı fotokopisi

Öğrenci belgesi (e-Devlet)

İban Numarasını gösteren belge

Sosyal Güvenlik SGK Kayıt belgesi

Adli Sicil Kaydı

Aynı hanede çalışanların maaş bordrosu

İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler - 4

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

Türkiye genelinde 71 üniversitede İŞKUR Gençlik Programı başvuruları alındı. Üniversitelerin büyük bir çoğunluğu resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını erişime açtı. Sonuçları açıklanan bazı üniversiteler şu şekilde;

Yıldız Teknik Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi







DAHA FAZLA GÖSTER