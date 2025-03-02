İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler
İŞKUR Gençlik Programı açıklandıktan sonra adayların kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte üniversitelere başvuru yapması gerekiyor. Üniversitelerin öğrencilerden istedikleri belgeler değişiklik gösterirken genellikle adli sicil kaydı, öğrenci belgesi, ikamet belgesi, hane halkının gelir belgesi talep ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversiteler tarafından kura çekimi yöntemiyle belirledi. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına belirlenen günlük ücret bin 83 lira olurken öğrenciler haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün programdan yararlanabilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını hangi üniversiteler açıkladı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları…
İŞKUR Gençlik Programı tek bir ekran üzerinden duyurulmuyor. Üniversiteler, noter aracılığıyla yapılan kura sonuçlarını isim listesi şeklinde açıklıyor. Kura çekimiyle asıl ve yedek adaylar belirleniyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve diğer birçok üniversite resmi internet sayfasından duyuru yayınladı. İşte, İŞKUR Gençlik Programı 2025 sonuç sorgulama yöntemi…