İŞKUR Gençlik Programı değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversiteler, resmi internet sayfalarından İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını tek tek açıklıyor. Üniversitelerin sonuçları açıklama tarihleri farklılık gösterirken İşkur Gençlik Programına hak kazanan adaylar, belirlenen süre içerisinde kendilerinden istenilen belgelerle ilgili kurumlara başvuru yapacak.



Asil aday olarak seçilen ve herhangi bir işlem yapmayan, belge teslim etmeyen adayların yerine yedekler dahil edilecek. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ve istenilen belgeler üniversitelerin resmi internet sitesinden takip edilebilir. Belgelerini teslim eden öğrenciler için ise benzer şekilde değerlendirme sonuçları da üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.