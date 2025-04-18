İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemesi ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı ücreti günlük ve aylık ne kadar?
İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerinin deneyim kazanmak ve iş hayatına kolay adapte olabilmelerini sağlamak adına İŞKUR Gençlik Programı projesi başlatıldı. Buna göre devlet üniversiteleri ile anlaşmalı olarak gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere aynı zamanda gelir kazanma fırsatı veriliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları kabul edilen gençlere, haftada en fazla üç gün çalışma süresi tanınıyor. Öğrenciler, ''İŞKUR Gençlik Programı parası yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt arıyor.
Gençlik Programı ile öğrencilere çalıştıkları her gün için 1083 TL ödeme yapılıyor. Öte yandan GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR karşılıyor. Üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitim imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinin örgün eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabiliyor. Haftalık olarak en fazla 3 gün, günlük ise 7.5 saat çalışabiliyor. İşte, Gençlik Programı ücreti son durumu...