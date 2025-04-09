İŞKUR Gençlik Programı maaşları yatmaya başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri Mart 2025

İŞKUR Gençlik Programı maaşları çalışma gününe göre değişkenlik gösterecek. Mart ayında programa katılanlar, ödemelerin başlayacağı tarihleri merak ediyor. Katılımcılar en fazla 140 fili gün programdan yararlanabilecek. Devlet üniversitelerinde 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde çalışanlar İŞKUR Gençlik Programına katılım sağladı. İŞKUR programında haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır. Peki İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…