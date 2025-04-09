İŞKUR Gençlik Programı maaşları yatmaya başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri Mart 2025
Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde kazandığı bilgi ve becerilerini gelitirmek ve çalışma alışkanlı başlatmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. Ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan binlerce aday başvurularını yaparken İŞKUR Gençlik Programı başladı. Öğrencilere katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılında 1.083 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı’na katılan adayların ilgili belgeleri üniversite tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilecek ve ödemeler yapılacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…
İŞKUR Gençlik Programı maaşları çalışma gününe göre değişkenlik gösterecek. Mart ayında programa katılanlar, ödemelerin başlayacağı tarihleri merak ediyor. Katılımcılar en fazla 140 fili gün programdan yararlanabilecek. Devlet üniversitelerinde 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde çalışanlar İŞKUR Gençlik Programına katılım sağladı. İŞKUR programında haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır. Peki İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…