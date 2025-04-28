İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri hem harçlık kazanıyor hem de iş hayatına hazırlanıyor. Öğrenciler katıldıkları her gün kadar ücret kazanıyor ve prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. 10 ay süren program için maaş ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı paraları yattı mı?
Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler haftada en fazla üç gün olmak kaydıyla derslerine engel olmadan programa katılım sağlayabiliyor. Programda yer alan öğrenciler aynı anda başka bir işte de çalışabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?