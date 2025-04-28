İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri hem harçlık kazanıyor hem de iş hayatına hazırlanıyor. Öğrenciler katıldıkları her gün kadar ücret kazanıyor ve prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. 10 ay süren program için maaş ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı paraları yattı mı?

İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler haftada en fazla üç gün olmak kaydıyla derslerine engel olmadan programa katılım sağlayabiliyor. Programda yer alan öğrenciler aynı anda başka bir işte de çalışabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

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İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI YATTI MI?

İŞKUR Gençlik Programı'nda çalışmalarına devam eden öğrenciler ücretlerini 28 Nisan itibarıyla alıyor. Ödeme tarihleri üniversiteler arasında farklılık gösterebilir.

Maaş ödemeleri öğrencinin belirttiği hesabına yattığı anda bankadan bilgilendiriliyor.

İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI 

İŞKUR tarafından duyurulan başvuru şartları şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, nasıl sorgulanır? Gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online olarak https://genclik.iskur.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor.

Programa katılan öğrenciler eğitimlere katıldıklar her gün için 1.083 TL kazanıyor.

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