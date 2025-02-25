İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları listesi sorgulama
İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıklayan üniversiteler belli oldu. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, programdan yararlanamazken katılımcılara 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olarak belirlendi. İŞKUR Gençlik Programına 200 binden fazla başvuru yapılırken sonuçlar kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri, programdan faydalanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandıktan sonra adaylar istenen belgelerle üniversitelere müracaat edecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama yöntemi…
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, sorgulama yöntemi…