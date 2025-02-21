İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. 200 binden fazla adayın başvuru yaptığı İŞKUR Gençlik Programı yoğun ilgi gördü. Başvuru işlemleri 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Programın kapsamı ise daha sonra genişletilecek. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları noter kurasıyla veya liste yönetimi olarak iki şekilde belirlenecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanacak? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarına ilişkin detaylar…
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için gözler üniversitelere çevrildi. 2025 yılında 200 binden fazla üniversite öğrencisinin programa dahil olması bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı uygulama süresi en fazla 10 ay sürerken katılımcılar, sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilecek. Türkiye’nin birçok ilinde faaliyete geçmeye başlayan İŞKUR Gençlik Programı noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçimle belirlenecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin son gelişmeler…