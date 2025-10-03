İŞKUR Gençlik Programı yeni dönem başvuruları gündemde: 2025 Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlayacak?

İŞKUR’un gençlere yönelik en çok ilgi gören projelerinden biri olan Gençlik Programı, 2025 döneminde de binlerce öğrenci ve gence iş dünyasında deneyim kazanma imkânı sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada programın kontenjanının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Bu gelişme, yeni dönem başvurularına dair beklentiyi artırdı.