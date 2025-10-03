İŞKUR Gençlik Programı yeni dönem başvuruları gündemde: 2025 Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gençlere yönelik yeni bir duyuruda bulundu. Erdoğan, yoğun talep gören İŞKUR Gençlik Programı için kontenjan sayısının artırıldığını belirtti. Buna göre, daha önce 100 bin olarak açıklanan kontenjan 150 bine yükseltildi. Cumhurbaşkanı, bu sayede öğrencilerin hem eğitimlerine devam ederken gelir elde etme imkanı bulacağını hem de iş hayatına yönelik önemli deneyimler kazanacağını ifade etti.
İŞKUR’un gençlere yönelik en çok ilgi gören projelerinden biri olan Gençlik Programı, 2025 döneminde de binlerce öğrenci ve gence iş dünyasında deneyim kazanma imkânı sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada programın kontenjanının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Bu gelişme, yeni dönem başvurularına dair beklentiyi artırdı.