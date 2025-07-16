İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için İŞKUR’dan sevindiren haber geldi. Temmuz 2025 itibarıyla İŞKUR, 81 ilde KPSS şartı aranmadan toplam 103.662 işçi alımı gerçekleştirecek. Farklı sektörlerde ve pozisyonlarda yayımlanan açık iş ilanları, kamu ve özel sektör iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle temizlik görevlisi, güvenlik personeli, şoför, aşçı, garson ve ofis elemanı gibi pozisyonlara yoğun talep bulunuyor. İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan bu ilanlara başvuru süreci ve detaylar belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 100 bini aşkın açık iş ilanı, İŞKUR platformunda erişime açıldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere büyükşehirlerde birçok farklı sektörde personel ihtiyacı artarak devam ediyor. 81 ilde yapılan işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

TEMMUZ AYI İŞKUR İŞÇİ ALIMI POZİSYONLARI

Özellikle şu pozisyonlara yoğun alım yapılması planlanıyor;

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Personeli

Makam Şoförü

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Çağrı Merkezi Elemanı

Muhasebeci

Ofis Personeli

Fuar ve Organizasyon Hostesi

İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

HANGİ ŞEHİRDE HANGİ MESLEKLER ÖNE ÇIKIYOR?

İstanbul, Türkiye’de en fazla iş ilanı yayınlanan şehir olmayı sürdürüyor. Sanayi, hizmet, ulaşım ve sağlık sektörlerinin yoğunlaştığı şehirde yüzlerce farklı pozisyon için ilan bulunuyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve Kocaeli gibi şehirler takip ediyor.

Öne çıkan sektörler:

Hizmet ve temizlik sektörü

Güvenlik ve lojistik

Gıda ve restoran işletmeleri

Çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri

Sağlık ve bakım hizmetleri

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İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda genel olarak KPSS şartı aranmıyor. Bunun yerine firmaların belirlediği bazı kriterler dikkate alınıyor. Genel başvuru koşulları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İlgili pozisyona uygun deneyim veya eğitim düzeyine sahip olmak

Herhangi bir suç kaydının bulunmaması (bazı ilanlarda geçerli)

Vardiyalı çalışma ya da fiziksel işlerde çalışmaya uygun olmak

Bazı özel ilanlarda ehliyet, SRC belgesi, hijyen sertifikası veya önceki deneyim gibi ek şartlar da aranabilir.

İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

İŞKUR ÜZERİNDEN İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR açık iş ilanlarına başvurmak oldukça kolay. İşte adım adım başvuru rehberi:

1- esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

2- TC kimlik numaranız ile e-Devlet üzerinden ya da İŞKUR şifresiyle sisteme giriş yapın.

3- “Açık İş İlanları” bölümüne tıklayın.

4- Şehir, meslek, eğitim durumu veya sektör gibi filtreleri kullanarak arama yapın.

5- Uygun gördüğünüz ilanlara “başvur” butonuyla hemen başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 6

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

İlanların büyük bölümü günlük olarak güncellendiği için, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına İŞKUR platformu sık sık kontrol edilmelidir. Özellikle Temmuz-Ağustos 2025 dönemi, toplu alımlar açısından yoğun bir dönem olarak öne çıkıyor.

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