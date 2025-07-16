İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için İŞKUR’dan sevindiren haber geldi. Temmuz 2025 itibarıyla İŞKUR, 81 ilde KPSS şartı aranmadan toplam 103.662 işçi alımı gerçekleştirecek. Farklı sektörlerde ve pozisyonlarda yayımlanan açık iş ilanları, kamu ve özel sektör iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle temizlik görevlisi, güvenlik personeli, şoför, aşçı, garson ve ofis elemanı gibi pozisyonlara yoğun talep bulunuyor. İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan bu ilanlara başvuru süreci ve detaylar belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 100 bini aşkın açık iş ilanı, İŞKUR platformunda erişime açıldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere büyükşehirlerde birçok farklı sektörde personel ihtiyacı artarak devam ediyor. 81 ilde yapılan işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. İşte ayrıntılar...