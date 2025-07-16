İŞKUR işçi alımı 2025: İŞKUR 81 ilde KPSS şartsız 103 bin 662 işçi alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda genel olarak KPSS şartı aranmıyor. Bunun yerine firmaların belirlediği bazı kriterler dikkate alınıyor. Genel başvuru koşulları şunlardır:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



18 yaşını doldurmuş olmak



İlgili pozisyona uygun deneyim veya eğitim düzeyine sahip olmak



Herhangi bir suç kaydının bulunmaması (bazı ilanlarda geçerli)



Vardiyalı çalışma ya da fiziksel işlerde çalışmaya uygun olmak



Bazı özel ilanlarda ehliyet, SRC belgesi, hijyen sertifikası veya önceki deneyim gibi ek şartlar da aranabilir.