İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ilk maaş ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen projede. Şimdi ise ilk maaş günü tarihi merak ediliyor.