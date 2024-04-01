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İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimine geri sayım başladı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, kurada ismi çıkan işçi adayları mülakat şartı olmadan direkt olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? - 1

Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? - 2

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? - 3

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? - 4

ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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