İŞKUR kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimine geri sayım başladı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, kurada ismi çıkan işçi adayları mülakat şartı olmadan direkt olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi...