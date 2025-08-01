İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen 3.097 sürekli işçi alımı süreci, yoğun başvuru dönemiyle birlikte tamamlandı. Farklı meslek gruplarında istihdam edilmek üzere açılan kontenjanlara Türkiye genelinden binlerce aday başvuruda bulundu. Peki, İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi ise gözler kura çekimi tarihine çevrildi. MSB bünyesinde görev alacak personelin belirlenmesinde kullanılacak olan kura işlemi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, başvuru yapan adaylar arasından kadrolara alınacak asil ve yedek isimleri belirleyecek. Bu aşama, alım sürecinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.