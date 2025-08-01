İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi ise gözler kura çekimi tarihine çevrildi. MSB bünyesinde görev alacak personelin belirlenmesinde kullanılacak olan kura işlemi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, başvuru yapan adaylar arasından kadrolara alınacak asil ve yedek isimleri belirleyecek. Bu aşama, alım sürecinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.