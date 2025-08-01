İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen 3.097 sürekli işçi alımı süreci, yoğun başvuru dönemiyle birlikte tamamlandı. Farklı meslek gruplarında istihdam edilmek üzere açılan kontenjanlara Türkiye genelinden binlerce aday başvuruda bulundu. Peki, İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi ise gözler kura çekimi tarihine çevrildi. MSB bünyesinde görev alacak personelin belirlenmesinde kullanılacak olan kura işlemi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, başvuru yapan adaylar arasından kadrolara alınacak asil ve yedek isimleri belirleyecek. Bu aşama, alım sürecinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi - 2

MSB İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’danoter huzurunda yapılacak.

İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi - 3

Adaylar, kura sonuçlarını online sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Kura sonrası sürecin ise belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleriyle devam etmesi öngörülüyor.

İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı kura sonuç tarihi - 4

MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER