Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?

Kamu kurumları işçi alımı işlemleri İŞKUR üzerinden yapılıyor. İllere göre ilgili pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanlardan genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim, kişisel bilgilere ulaşabiliyor. İlana ilişkin detayları inceledikten sonra adayların başvuru şartlarını karşıladığına emin olması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendiriliyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri gerçekleştirilmiyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı alımlarda açılan kadroların 3 katı kadar adayı kura çekimi yöntemiyle belirlemişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartlar, başvuru ekranı ve diğer bilgiler…