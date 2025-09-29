Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. 2025 yılında bakanlık bünyesinde toplam 37 bin personel istihdam edileceği duyurulmuştu. İlk etapta personel ve işçi alımı için 19 bin kontenjan ayrılırken süreç Mayıs ayında tamamlandı. İkinci etap personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Toplam 18 bin kontenjanın 2.753’ü işçi alımına ayrıldı. İşçi alımına başvuru yapmak isteyen adaylar ise ilanlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz alımlarda klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, aşçı ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı 2025 ilanı yayımlandı mı? İşte, başvurulara ilişkin son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? - 1

Kamu kurumları işçi alımı işlemleri İŞKUR üzerinden yapılıyor. İllere göre ilgili pozisyonlara  başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanlardan genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim, kişisel bilgilere ulaşabiliyor. İlana ilişkin detayları inceledikten sonra adayların başvuru şartlarını karşıladığına emin olması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendiriliyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri gerçekleştirilmiyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı alımlarda açılan kadroların 3 katı kadar adayı kura çekimi yöntemiyle belirlemişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartlar, başvuru ekranı ve diğer bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? - 2

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanları İŞKUR üzerinden erişime açılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi 29 Eylül-6 Ekim olarak açıklandı. İşçi alımı başvuru süreci ise İŞKUR üzerinden olacağından farkı bir takvim şeklinde ilerleyecek. Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranının en geç 30 Eylül’e kadar erişime açılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? - 3

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanları yayına alındıktan sonra başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak Alo 170 hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor. Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise “ İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı ikinci etapta işçi alımı yapılacak kadrolar henüz açıklanmadı. İlk etapta Mayıs ayında yapılan alımlarda kadro dağılımı şu şekildeydi;

3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? - 5

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu açıklamasında sürekli işçi alımı ilanının İŞKUR tarafından önümüzdeki günlerde ilan edileceğini ifade etti.

DAHA FAZLA GÖSTER