Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. 2025 yılında bakanlık bünyesinde toplam 37 bin personel istihdam edileceği duyurulmuştu. İlk etapta personel ve işçi alımı için 19 bin kontenjan ayrılırken süreç Mayıs ayında tamamlandı. İkinci etap personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Toplam 18 bin kontenjanın 2.753’ü işçi alımına ayrıldı. İşçi alımına başvuru yapmak isteyen adaylar ise ilanlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz alımlarda klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, aşçı ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı 2025 ilanı yayımlandı mı? İşte, başvurulara ilişkin son gelişmeler…
Kamu kurumları işçi alımı işlemleri İŞKUR üzerinden yapılıyor. İllere göre ilgili pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanlardan genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim, kişisel bilgilere ulaşabiliyor. İlana ilişkin detayları inceledikten sonra adayların başvuru şartlarını karşıladığına emin olması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendiriliyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri gerçekleştirilmiyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı alımlarda açılan kadroların 3 katı kadar adayı kura çekimi yöntemiyle belirlemişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartlar, başvuru ekranı ve diğer bilgiler…